النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

ناشط بحریني: المجتمع الدولي يقف وراء اشعال الحروب والنزاعات في المنطقة

رمز الخبر: ۵۵۹۴۸
تأريخ النشر: 21 August 2021

أكد المعارض الناشط السیاسي البحریني راشد الراشد، ان المجتمع وراء دعم وتبني الأنظمة الديكتاتورية و المستبدة في عالمنا العربي والإسلامي.

في هذه الأیام شهدت العدید من المناطق فی البحرین استنفارا و انتشارا واسعا لمرکبات و آلیات وزارة الداخلية لآل خلیفة و أبرزها بلدة البلاد القدیم والمصلّی والمنامة، في محاولة لمنع الأهالي من إحیاء ذکری عاشوراء، کما استدعت الوزارة رؤوساء المآتم الحسينية فی مناطق البحرین ووجهت تهدیدات بإستهداف المظاهر العاشورائية.

وفي هذا الإطار إنتقد الناشط السياسي البحریني راشد الراشد في حدیثه مع فارس، ردود المجتمع الدولي تجاه الانتهاکات الحاصلة للبحرینيين المنتسبين للمذهب الشيعي في ملف الحریات الدينية، مؤکدا في الحقيقة لا يوجد مجتمع دولي يمكن اعتباره ملاذا ومكانا للدفاع عن الاخلاق والقيم في هذا العالم .. بل اجزم بأن ما تعانيه البشرية اليوم هو بسبب هذا المجتمع الدولي.

ومضی قائلا: نجد التناقضات قائمة في كل شيء فالمجتمع الدولي يدعي حماية الحريات والديمقراطية ولكنه على الأرض يقف وراء دعم وتبني الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة في عالمنا العربي والإسلامي.
وتابع المعارض البحریني: لا يوجد لدينا مثال واحد على ان المجتمع الدولي منذ تشكله بعد اتفاقية سايكس بيكو قد قام بدعم الديمقراطية وتعزيز مبادئها في اي بلد في العالم .. بل على العكس نجد عشرات المصاديق بأن هذا المجتمع الدولي يقف وراء اشعال الحروب والنزاعات في المنطقة.

وأضاف الراشد: في البحرين لم يتخذ هذا المجتمع الدولي موقفا ايجابيا تجاه ثورة شعبية عارمة كانت تطالب بالديمقراطية بل كانت رد فعل المجتمع الدولي هو أن سمح بإستخدام القوة في ضرب الثورة واجهاض حركة الشعب المطالبة بالديمقراطية، ولذلك ليس متوقعا من هذا المجتمع الدولي اتخاذ موقف منصف لدعم وتعزيز الحريات وعلى رأسها الحريات الدينية.

واختتم قائلا: نحن شعب البحرين نعاني من الاضطهاد السياسي والقهر بشكل فاضح وسافر ولا نعول اطلاقا على المجتمع الدولي في انصافنا.

يذكر أنّه منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، ونظام آل خليفة تحاول استغلال الجائحة لمحاربة المواطنين الشيعة في كل ما يتعلق بهم، ويصبّ في مصلحة آل خليفة، ويسيء لشعب البحرين الأصيل وثورته المشروعة العادلة، حيث يستمرّ بالتضييق عليه، ولا سيّما في شعائره الدينيّة، حيث أصدر قرارات خانقة على المآتم والمواكب في عاشوراء الحسين عليه السلام، ولكن الجمهور الحسيني لم تمنعه أي إجراءات مجحفة وممنهجة من إقامة المجالس الحسينيّة وتسييرّ المواكب العزائية المعتادة.

الحوار: معصومة فروزان

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الإحتلال يستهدف عدة أهداف في غزة بينها مواقع للمقاومة
بالصور:الآلاف يشاركون بمهرجان "سيف القدس لن يُغمد" شرقي غزة
الحية: سنلاحق الاحتلال في كل الميادين حتى نحرر أرضنا ونطهر مقدساتنا
برهوم: من حقنا ان نكسر الحصار.. ولن يغمد دفاعنا عن مقدساتنا وانتزاع حقوقنا
المقاومة لن يغمد سيفها طالما ان العدوان الصهيوني مستمر على شعبنا في القدس
حماس: المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن السماح للاحتلال الصهيوني أن يمس به
المقاومة الشعبية: العدو الصهيوني يصب نيران حقده على كل من ينتمي إلى محور المقاومة
المدلل يعلق على عدوان الاحتلال على سوريا: دمشق حاضنة المقاومة لا يمكن أن تنكسر
الكاظمي: الوضع الصحي في البلاد خطير
شاهد_شاب فلسطيني يطلق النار على جندي إسرائيلي من مسافة صفر شرق غزة
آلاف الأفغان يتجمعون في محيط مطار كابل سعياً للخروج من البلاد
طائرات الامم المتحدة في مطار صنعاء تنقل موظفيها وتترك الأطفال والمسنين المرضى
أصحاب محال العطور في غزة يعانون من أوضاع صعبة في ظل الحصار
الحكومة ستتشكل بالتعاون بيني وميقاتي والأساس هو قدرتها على القيام بالإصلاحات
المقاومة في غزة تؤكد عزمها الرد على أن اعتداء صهيوني
مسيرة نسائية في العاصمة صنعاء إحياء لذكرى عاشوراء
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي رفضا لاجراءات الاحتلال
مئات الفلسطينيين يقيمون صلاة الجمعة داخل خيمة الاعتصام بسلوان
وقفة داخل خيمة الاعتصام بسلوان ضد التهجير وهدم البيوت
مصلون يؤدون صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء في مسافر يطا بالخليل
لأول مرة.. باص يتحول إلى سينما متنقلة تجوب غزة
وقفة قبلية وفعالية ثقافية في مديرية حبيش بمحافظة إب إحياءً لذكرى عاشوراء
شاهد_شاب فلسطيني يطلق النار على جندي إسرائيلي من مسافة صفر شرق غزة
ماليزيا..تعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسًا للوزراء
لا صحة لما يتم تداوله عم استشهاد عدد من المجاهدين في العدوان الأخير على سوريا
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: مواجهة الحملات ضد المقاومة تواجه بالوعي
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 21-08-2021
الغزيون يُحيون ذكرى حريق الأقصى بمسيرة جماهيرية حاشدة على حدود غزة
الرئيس الأسد يبحث مع وفد اوروبي دور الفكر القومي بالمنطقة العربية والتحديات الكبيرة التي تواجهها دول العالم نتيجة التطرف
السيد رئيسي يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا بأسرع وقت