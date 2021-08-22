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مطالب صهيونية لأميركا بتخفيف الضغط على السعودية

وأشار التقرير، إلى أن موقع السعودية الجغرافي يتميز بكثرة الجبهات والحدود الطويلة والمخترقة، وقوات أمن المملكة تواجه في الوقت نفسه عددا كبيرا من مراكز التهديد.
رمز الخبر: ۵۵۹۴۷
تأريخ النشر: 21 August 2021

كشف تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني، أن للكيان الصهيوني مصلحة ضرورية في الحفاظ على استقرار المملكة العربية السعودية، مطالبا بالعمل من اجل تخفيف ضغوط الادارة الاميركية الحالية على السعودية.

وبحسب التقرير الذي أعده أبرز معاهد الأبحاث الصهيونية في جامعة تل أبيب، يوم الخميس، إن للكيان الصهيوني مصلحة واضحة بالحفاظ على استقرار ومكانة السعودية، في وقت وصف فيه التقرير السعودية بأنها محاطة بتهديدات متصاعدة، من البحر والبر والجو والفضاء السيبراني.

وطالب التقرير القيادة الصهيونية، بالعمل من أجل تخفيف ضغوط الإدارة الأميركية الحالية على السعودية، في ظل تزايد الانتقادات في الحزب الديمقراطي لممارسات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وأشار التقرير، إلى أن موقع السعودية الجغرافي يتميز بكثرة الجبهات والحدود الطويلة والمخترقة، وقوات أمن المملكة تواجه في الوقت نفسه عددا كبيرا من مراكز التهديد.

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