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برلماني: الكيان الصهويني لا يتجرأ على مهاجمة ايران

"إسرائيل" لا تمتلم القدرة على مواجهة م حزب الله وتعلم جيداً أن هذا الکیان الهش لا مكان له في المنطقة، وإذا كان بعض الزعماء العرب يأملون في ذلك فالأفضل لهم أن يعلموا أن لديهم آمالاً زائفة وأن عروشهم ستسقط قريباً.
رمز الخبر: ۵۵۹۴۶
تأريخ النشر: 21 August 2021

أكد عضو مجلس الشورى الاسلامي محمد تقي نقد علي ، ان الكيان الصهيوني ليست لديه القدرة ولا يتجرأ على مهاجمة ايران.

في تصريح لفارس، حول التهديدات الصهيونية الاخيرة بالهجوم العسكري على إيران، قال النائب نقد علي: إن الصهاينة یحاولون من خلال التهديدات اثارة الاجوء الاعلامية والتحريض الجمهورية الاسلامية، لانه سعوا تنصيب الرئيس الايرانية الجديد آية الله رئيسي، إرسال رسالة مفادها أن التهديدات ضد طهران لا تزال مطروحة على الطاولة.

وأضاف: أساسنا في الحكومة الثالثة عشرة (الحكومة الجديدة) هو الإصرار على القدرات الداخلية والقوة الإلهية، وعدم الرضوخ لأي تهديد يؤثر على اجراءاتنا ، خلافا لشعار الموالين للغرب الذي يعتمد على الثقة بالأجانب ويعتقد انه من خلال التفاوض وتقديم التنازلات للأجانب يمكن توفير الأمن، لقد أكدنا ان اساس عملنا يستند على الدين والثورة، وسنضع الاقتصاد المقاوم في مقدمة عملنا.

ووصف البرلماني الايراني تهديدات الصهاينة بانها تخرصات اعلامية وانهم يعرفون جيداً أنهم لا يملكون القدرة والجرأة على شن هجوم عسكري على الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتابع عضو اللجنة القضائية والقانونية في مجلس الشورى الاسلامي: أنا شخصياً سمعت من الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، أن "إسرائيل" أطلقت عددا من الصواريخ على المساحات المفتوحة والأراضي القاحلة لإظهار قوتها ضد حزب الله ، لإرسال رسالة إلى حزب الله بعدم الرد، لكن الرد الحازم من قبل حزب الله على هذه الرسالة أظهر أن محور المقاومة له اليد العليا في الميدان.

واختتم قائلا : "إسرائيل" لا تمتلم القدرة على مواجهة م حزب الله وتعلم جيداً أن هذا الکیان الهش لا مكان له في المنطقة، وإذا كان بعض الزعماء العرب يأملون في ذلك فالأفضل لهم أن يعلموا أن لديهم آمالاً زائفة وأن عروشهم ستسقط قريباً.

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