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سفينة الوعد الصادق تحمل رسالة الى اعداء لبنان والشعب اللبناني

ان اميركا والكيان الغاصب من خلال عملائهم في لبنان عبر تخزين وتهريب واحتكار المحروقات في لبنان اوصلوا لبنان الى هذه الحالة من الانفجار.
رمز الخبر: ۵۵۹۴۳
تأريخ النشر: 21 August 2021

اعتبر أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يحيى غدار ان سفينة المحروقات الايرانية المرسلة الى لبنان بأنها سفينة نجاة للشعب اللبناني وتحمل رسالة الى اعداء لبنان والشعب اللبناني.

ویذکر انه قال غدار ان قرار ارسال سفينة المحروقات من ايران الى لبنان اتخذ من قبل ولكن كانت هناك اجراءات معينة على المستوى اللوجستي والامني كان يجب ان تنفذ لذا اخذت بعض الوقت والجميع كان ينتظر انطلاقها بفارغ الصبر بسبب الحالة التي وصل اليها لبنان من عدم توفر المحروقات.

واضاف: ان اميركا والكيان الغاصب من خلال عملائهم في لبنان عبر تخزين وتهريب واحتكار المحروقات في لبنان اوصلوا لبنان الى هذه الحالة من الانفجار.

واوضح غدار ان سفينة المحروقات الايرانية و بتوقيتها في يوم عاشوراء هي سفينة نجاة وتحمل رسالة من حزب الله الى اعداء لبنان وادواتهم في لبنان وللشعب اللبناني بانه لن نسكت بعد الان وكما قررنا بالرد على آخر اعتداء صهيوني على لبنان سيكون اي اعتداء على السفينة باعتبارها ارض لبنانية حسب قانون البحار عندما تبحر باخرة حاملة مواد الى بلد هي تعتبر من هذا البلد، سنرد عليه.

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