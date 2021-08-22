13 إصابة في صفوف الفلسطينيين جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيتا

أصيب، أمس الجمعة، 13 مواطنًا بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

موقع تابناك الإخباري_وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنًا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ و12 مواطنًا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أنحاء متفرقة من أجسادهم.

وأضاف أن 91 مواطنًا أصيبوا بالاختناق بقنابل الغاز خلال المواجهات.

بدوره، قال نائب رئيس بلدية بيتا، موسى حمايل إن قوات الاحتلال قمعت مسيرة لاهالي بيتا التي انطلقت بعد أن أدوا صلاة الجمعة، اليوم، في محيط جبل صبيح رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل، بقنابل الغاز المسيل للدموع وبقنابل الصوت دون وقوع اصابات.