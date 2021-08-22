رئيسي: من اولوياتنا في الحكومة حل المشاكل الاقتصادية وتحسين الاوضاع المعيشية

وجهنا الدعوة لكافة النخب في البلاد لتعريف الوجوه اللامعة في الحكومة، مبينا ان اللجان التخصصية ساهمت في التعرف على السوابق التنفيذية للوزراء.

اكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم السبت، ان من اولوياتنا في الحكومة حل المشاكل الاقتصادية وتحسين الاوضاع المعيشية.

وخلال الدفاع عن الوزراء المرشحين لتولي مختلف الحقائب الوزارية، قال رئيسي، من اولوياتنا في الحكومة هي السيطرة على جائحة كورونا ورفع المستوى الصحي للبلاد، منوها الى ان الاولوية الثانية هي حل المشاكل الاقتصادية وتحسين الاوضاع المعيشية.

وأضاف رئيسي: وجهنا الدعوة لكافة النخب في البلاد لتعريف الوجوه اللامعة في الحكومة، مبينا ان اللجان التخصصية ساهمت في التعرف على السوابق التنفيذية للوزراء.

وتابع رئيسي: اجريت لقاءات مهمة مع كافة الوزراء لمناقشة برامجهم والتعرف عليها، منوها الى ان بعض الاشخاص الذين وجهت الدعوة لهم لتولي الوزارات فضلوا البقاء في مسؤولياتهم.