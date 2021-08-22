البرلمان الإيراني يبدأ مناقشة أهلية الوزراء المقترحين لحكومة رئيسي

بعد مناقشة البرلمان لأهلية جميع الوزراء والتي من المتوقع أن تستمر 4 أيام، يبدأ أعضاء البرلمان بالتصويت على كل وزير.

بدأ البرلمان الايراني، اليوم السبت بمناقشة أهلية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس ابراهيم رئيسي لتولي الحقائب الوزارية.

وحضر الرئيس ابراهيم رئيسي صباح يوم السبت اجتماع مجلس الشورى الاسلامي وذلك للدفاع عن الوزراء المرشحين لتولي مختلف الحقائب الوزارية.

وكان الرئيس رئيسي قد قدم تشكيلته الوزارية الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في رسالة رسمية يوم الاربعاء قبل الماضي لتبدا اليوم السبت عملية البت في اهليتهم ومن ثم التصويت على الثقة لهم.

ووفقا للائحة الداخلية فان البرلمان يمنح ساعتين و30 دقيقة لرئيس الجمهورية للحديث عن الوزراء الذين رشحهم، وبامكان رئيس الجمهورية استخدام هذا الوقت أو عدم استخدامه، ثم بعد ذلك يتحدث 5 نواب مؤيدين لحكومة رئيسي و5 نواب معارضين لها عن عموم الحكومة.

ثم يبدأ البرلمان بمناقشة مؤهلات كل وزير، ثم يتحدث نائبين مؤيدين ونائبين معارضين كل واحد منهم 10 دقائق عن الوزير المقترح، ثم تمنح الفرصة للوزير المقترح للحديث بـ 30 دقيقة عن نفسه أو الرد على الاعتراضات التي وجهت له.

بعد مناقشة البرلمان لأهلية جميع الوزراء والتي من المتوقع أن تستمر 4 أيام، يبدأ أعضاء البرلمان بالتصويت على كل وزير.