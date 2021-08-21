مئات الفلسطينيين يقيمون صلاة الجمعة داخل خيمة الاعتصام بسلوان

أقام مئات المواطنون صلاة الجمعة اليوم، داخل خيمة الاعتصام المركزية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

موقع تابناك الإخباري_ونظم المواطنون إثر الصلاة وقفة ضد الاستيطان والتهجير، مؤكدين على ثباتهم في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.

وحاولت قوات الاحتلال استفزاز المشاركين بالوقفة أمام خيمة حي البستان ضد سياسة التهجير القسري بحقهم.

ومنذ نحو عام، يواصل أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة الصمود والثبات في أراضيهم أمام محاولات الاحتلال وما يسمى "سلطة الطبيعة" التابعة له الاستيلاء عليها.

ويرابط أهالي سلوان في خيمة حي البستان الرافضة لمشاريع الاحتلال التهويدية بمدينة القدس المحتلة.

وكانت لجنة الدفاع عن بلدة سلوان بالقدس المحتلة قد أكدت على أن أهالي سلوان لن يستسلموا في معركة مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن، لافتين بأن حكومة الاحتلال متعنتة وتمارس سياسة ضرب القرارات الدولية بعرض الحائط ولا تلتفت لأي تدخلات خارجية تخالف مصالحها.

ودعا الأهالي الجميع لضرورة أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه، مطالبين من المستوى الرسمي الفلسطيني ضرورة السعي خلف محاكمة دولة الاحتلال في المحافل الدولية وإلزامها بالتراجع عن تنفيذ سياساته العدوانية ضد الفلسطينيين ومنعه من التصرف بأراضيهم كما يحلو له.