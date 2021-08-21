لضمان عدم تكرار اختراق الطائرات المعادية لاجوائنا ووضع حد له

موقع تابناك الإخباري_أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل امس للأجواء اللبنانية هو انتهاك جديد للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، ما يستوجب تحركا سريعا للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له"، لافتا إلى ان "مثل هذه الخروقات الجوية تتكرر بشكل دائم، لا سيما في خلال الليل، ما يحدث ذعرا في نفوس المواطنين نظرا لتحليق الطائرات المعادية على ارتفاع منخفض".

وأكد عون أن "التوتر الذي شهدته منطقة الجنوب في 5 آب الجاري والغارات الجوية التي شنتها طائرات إسرائيلية على قرى جنوبية للمرة الأولى منذ العام 2006، جعلت الوضع الأمني يضطرب بعد تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ما دفع الى تقديم شكوى الى الأمم المتحدة".

وفيما جدد عون تأكيد "ضرورة احترام القرار 1701"، أمل في ان "يتم التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب في 30 آب الجاري من دون أي تعديل في المهام والعديد"، منوها ب"الدور الذي تقوم به "اليونيفيل" في المساعدة لاعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب واحتواء التوتر".

وأعرب الرئيس عون عن تقديره "للدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة للمساعدة في تخطي لبنان أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، وما قدمته المنظمات الدولية من مساعدات عاجلة بعد انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في عكار".

وعرض الرئيس عون لرونيسكا، المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا ان "اللقاءات متواصلة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لانجاز هذا الاستحقاق في اسرع وقت ممكن".

وحمل الرئيس عون المسؤولة الأممية تحياته الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس وشكره على "الجهود التي يبذلها من اجل مساعدة لبنان، وكان آخرها تنظيم المؤتمر الثالث لدعم الشعب اللبناني بالتعاون مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون".

وكانت رونيسكا نقلت الى الرئيس عون تعازي الأمين العام للأمم المتحدة وتعازيها الشخصية بضحايا مأساة بلدة التليل في عكار، عارضة للاجراءات العاجلة "التي اتخذتها الأمم المتحدة للمساعدة على اسعاف المصابين وتأمين مواد لتشغيل مستشفيين في طرابلس وعكار وتوفير الادوية اللازمة لهما"، مشيرة الى "متابعة البرامج الصحية والاجتماعية والإنسانية الضرورية للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الفترة"، لافتة الى "التنسيق القائم مع الفريق الدولي الذي يساعد لبنان والدول الأعضاء في مجلس الامن".

وأعربت رونيسكا عن املها "في ان يتم التمديد لقوات "اليونيفيل" نهاية الشهر الجاري كالمعتاد"، متمنية أن "تشكل الحكومة اللبنانية قريبا لتقوم بالمهام الإصلاحية المطلوبة منها والتي تلقى دعما من المجتمع الدولي والهيئات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما".

وقالت، "إن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب وبشكل يومي تطورات الوضع في لبنان ويعطي توجيهاته بدعم الاعمال الإنسانية التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان إضافة الى دعم الجيش اللبناني ودوره مع "اليونيفيل" في الجنوب".