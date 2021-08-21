استخدام الاجواء اللبنانية كمنصة هو عدوان موصوف على لبنان

أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري العدوان الجوي الاسرائيلي الذي استهدف سوريا انطلاقًا من الاجواء اللبنانية.

موقع تابناك الإخباري_دان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري العدوان الجوي الاسرائيلي التي استهدف سوريا أمس الخميس، انطلاقاً من الاجواء اللبنانية قائلا، "إن ما حصل ليل أمس من استباحة صهيونية لسيادة الاجواء اللبنانية واستخدامها مجدداً منصة للعدوان على الشقيقة سوريا مهدداً سلامة الطيران المدني من وإلى مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي".

وأضاف، أن هذا الاعتداء "هو ليس فقط خرقاً فاضحاً للقرار 1701، إنما أيضًا هو عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا".

وتابع قائلا، "إننا ندعو المجتمع الدولي الى التحرك العاجل من أجل إتخاذ كافة الاجراءات لكبح جماح عدوانية الكيان الاسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة".