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وزيرة خارجية ليبيا تثمن الدعم الروسي لخروج "المرتزقة" من بلادها

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو ترى في زيارة وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش رغبة في تطوير العلاقات مع روسيا.
رمز الخبر: ۵۵۹۰۵
تأريخ النشر: 20 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال لافروف مفتتحا الاجتماع مع نظيرته الليبية امس الخميس في موسكو: ممتنون لقبولكم زيارة روسيا، ونرى في هذا رغبة القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أولوية مع روسيا الاتحادية، علاقات تقوم على الصداقة والتعاون التقليديين.

من جهتها، قالت المنقوش: نقدر الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية.. وأريد أن أثمن دور روسيا الإيجابي متمثلا في دور الرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين على الجلوس معا إلى طاولة التفاوض والحوار.

وبحسب بيان للخارجية الروسية، فقد ناقش الوزيران تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين.

وقالت المنقوش إن ليبيا "تثمن الدعم الروسي في خروج المرتزقة من ليبيا".

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