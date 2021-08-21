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زاخاروفا: السفارة الروسية في كابل تعمل بشكل طبيعي وجاري التواصل مع السلطات الجديدة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السفارة الروسية تتواصل مع السلطات الجديدة في كابل من أجل العمل السلس للبعثة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن السفارة الروسية تعمل بشكل طبيعي.
رمز الخبر: ۵۵۹۰۴
تأريخ النشر: 20 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي امس الخميس من موسكو: "السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية والقسم القنصلي يعملان بشكل طبيعي. جاري التواصل مع ممثلي السلطات الجديدة، من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في المقام الأول، وأيضا ضمان العمل السلس لبعثتنا الدبلوماسية".

وأضافت زاخاروفا: "أود أن أؤكد أنه لا يوجد حديث عن إجلاء موظفي السفارة أو المواطنين الروس المتواجدين في أفغانستان".

وتابعت: "في الوقت الحالي، جاري العمل على مسائل تنظيم عدد من رحلات الطيران العارض، في الواقع، لقد فعلنا ذلك سابقًا، في سياق جائحة فيروس كورونا، بالتعاون مع شركة طيران محلية".

ووفقا لزاخاروفا فإنه لا توجد مثل هذه الإمكانية الآن، لذلك من المخطط تنظيم رحلات خاصة، بما في ذلك للمواطنين الروس الراغبين في مغادرة أفغانستان.

وأشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية إلى أن "ممثلي طالبان أكدوا للجانب الروسي أنه لا توجد عقبات أمام ذلك وقدموا ضمانات أمنية".

واردفت: "لقد قامت طالبان بالعمل بنشاط لاستعادة النظام، وتبدي موقفًا من الحوار مع القادة السياسيين الأفغان المؤثرين، ولا سيما الرئيس الأفغاني السابق كرزاي، حول هيكل الدولة في المستقبل، وهم على استعداد- كما يقولون- لمراعاة مصالح المواطنين، بما في ذلك -وهو موضوع هام بالنسبة لنا- حقوق المرأة والعديد من الجوانب الأخرى".

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