إحياء حاشد لذكرى عاشوراء في مدينة برلين

أحيا المسلمون في العاصمة الايطالية روما، ذكرى العاشر من المحرم، بمسيرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية في المدينة.

موقع تابناك الإخباري_وردد المشاركون هتافات "لبيك يا حسين"، وحملوا الاعلام والرايات الحسينية.

وأقيمت مراسم العزاء في الأماكن المفتوحة والصالات الكبرى اجتناباً لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأحيا المؤمنون يوم عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (ع) وأصحابه وأهل بيته، في واقعة الطف. وتقام المراسم في جميع دول وعواصم العالم بحضور حاشد، حيث تتلى سيرة سيد الشهداء (ع)، وتخرج مسيرات بشعارات من وحي المناسبة.

ويحيي المسلمون حول العالم كل عام ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي (ع) مع أهل بيته وأصحابه، وسبي نسائه، في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة (680 ميلادي)، ويستمر الإحياء طوال الأيام العشرة الاوائل من شهر محرم، على ان يتم إحياء يوم العاشر بقراءة المصرع الحسيني وإقامة المسيرات الحاشدة.