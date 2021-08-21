المنقوش: نحن بصدد افتتاح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي

قالت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش "نحن هنا لتثبيت علاقاتنا مع روسيا إيجابياً"، مشيرةً إلى أنّه "اتفقنا على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين للدفع بالعجلة الاقتصادية والتنموية".

موقع تابناك الإخباري_وأضافت خلال مؤتمر صحافي مع نظيرا الروسي سيرغي لافروف امس الخميس في موسكو: "نثمن دور روسيا الفعّال في موقفها الجدي استعداداً للمساعدة في إخراج المرتزقة من ليبيا"، مؤكدة أنّه "نعوّل على دور روسيا الفعال في المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية ودعم المؤسسات الليبية الحكومية".

كما ذكرت منقوش أنّه "ناقشنا أهمية كيفية تفعيل الملف الأمني وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 1 و2، ونحن في صدد افتتاح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي".

وتابعت: "نطلب من روسيا دور أكبر في دعم عملية السلام في ليبيا وخاصة بما يتعلق بعملية سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية".