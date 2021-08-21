رائدا فضاء يخرجان من مركبة فضائية لإجراء النشاط الثاني خارج المركبة

أعلنت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، إن رائدي الفضاء الصينيين نيه هاي شنغ وليو بوه مينغ خرجا من وحدة تيانخه الأساسية لمحطة الفضاء صباح اليوم الجمعة لإجراء نشاطات خارج المركبة، وذلك للمرة الثانية.

موقع تابناك الإخباري_وأضافت الوكالة أن نيه فتح باب كابينة وحدة تيانخه الأساسية في الساعة 8:38 صباحا. وأشارت إلى أن الرائدين اللذين ارتديا بدلات "دوننينغ فيتيان"، وهي بدلات فضاء محلية الصنع من الجيل الجديد من وحدات التنقل خارج المركبة الفضائية، والتي تعني حرفياً "السفر إلى الفضاء"، وأكملا أعمال تثبيت مساند القدم ومنصة العمل خارج المركبة على الذراع الميكانيكية.

وذكرت الوكالة أنهما سيواصلان العمل معًا لتركيب معدات أخرى ذات صلة خارج المركبة بمساعدة الذراع الميكانيكية.

وكان يقيم رائد الفضاء تانغ هونغ بوه داخل تيانخه بالتعاون مع نيه وليو من أجل النشاطات خارج المركبة الخاصة بهم.

وانطلق رواد الفضاء الثلاثة إلى الفضاء على متن سفينة الفضاء شنتشو -12 يوم 17 يونيو الماضي. وأكمل ليو وتانغ أول النشاطات خارج المركبة أثناء عملية بناء محطة الفضاء في البلاد في 4 يوليو.