النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۸مشاهدات
‍ پ

رائدا فضاء يخرجان من مركبة فضائية لإجراء النشاط الثاني خارج المركبة

أعلنت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، إن رائدي الفضاء الصينيين نيه هاي شنغ وليو بوه مينغ خرجا من وحدة تيانخه الأساسية لمحطة الفضاء صباح اليوم الجمعة لإجراء نشاطات خارج المركبة، وذلك للمرة الثانية.
رمز الخبر: ۵۵۹۰۱
تأريخ النشر: 20 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضافت الوكالة أن نيه فتح باب كابينة وحدة تيانخه الأساسية في الساعة 8:38 صباحا. وأشارت إلى أن الرائدين اللذين ارتديا بدلات "دوننينغ فيتيان"، وهي بدلات فضاء محلية الصنع من الجيل الجديد من وحدات التنقل خارج المركبة الفضائية، والتي تعني حرفياً "السفر إلى الفضاء"، وأكملا أعمال تثبيت مساند القدم ومنصة العمل خارج المركبة على الذراع الميكانيكية.

وذكرت الوكالة أنهما سيواصلان العمل معًا لتركيب معدات أخرى ذات صلة خارج المركبة بمساعدة الذراع الميكانيكية.

وكان يقيم رائد الفضاء تانغ هونغ بوه داخل تيانخه بالتعاون مع نيه وليو من أجل النشاطات خارج المركبة الخاصة بهم.

وانطلق رواد الفضاء الثلاثة إلى الفضاء على متن سفينة الفضاء شنتشو -12 يوم 17 يونيو الماضي. وأكمل ليو وتانغ أول النشاطات خارج المركبة أثناء عملية بناء محطة الفضاء في البلاد في 4 يوليو.

رائدا فضاء يخرجان من مركبة فضائية لإجراء النشاط الثاني خارج المركبة

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ماليزيا..تعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسًا للوزراء
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: مواجهة الحملات ضد المقاومة تواجه بالوعي
مئات الفلسطينيين يقيمون صلاة الجمعة داخل خيمة الاعتصام بسلوان
وقفة داخل خيمة الاعتصام بسلوان ضد التهجير وهدم البيوت
مصلون يؤدون صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء في مسافر يطا بالخليل
وقفة قبلية وفعالية ثقافية في مديرية حبيش بمحافظة إب إحياءً لذكرى عاشوراء
لأول مرة.. باص يتحول إلى سينما متنقلة تجوب غزة
مسيرة نسائية في العاصمة صنعاء إحياء لذكرى عاشوراء
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي رفضا لاجراءات الاحتلال
مديرية العدين بمحافظة إب تشهد فعالية ثقافية إحياءً لذكرى عاشوراء
أنباء عن احتجاز واختفاء مسؤولين سابقين في حكومة غني وإعدام آخر من قبل طالبان
الاحتلال يعتقل مواطنين خلال وقفة منددة بالاستيطان في مسافر يطا بالخليل
بوتين وميركل حول سيطرة طالبان على أفغانستان: علينا التعاطي مع الأمر الواقع
الشيخ قبلان: إعلان السيد نصرالله بشأن المحروقات قرار سيادي
باسيل: نسأل اذا كان بقاؤنا في مجلس النواب لا يزال مجديا وبري يرد: من يريد أن يستقيل فليستقل
كاريكاتير:على مرمى حجر!
مترجم: سقوط الامبراطورية الأمريكية
حماس تدعو الشباب للمشاركة بالمسيرات الحاشدة السبت
إعلام إسرائيلي: نصر الله وسّع معادلة الرّدع.. سيتعيّن علينا دراسة جدوى اعتراض السفينة
الحكومة المغربية تشترط الحصول على جواز التلقيح للتنقل بين المدن
تظاهرات في كابول في ذكرى الاستقلال تندد بسيطرة طالبان
إسلام آباد تحيي العاشر من محرم بمسيرات حاشدة
مسيرات حاشدة في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية إحياء لذكرى كربلاء
وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو قصف مدينة سنجار العراقية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في محافظة حمص
الأمين العام يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا
نجل القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود: سأقوم بثورة جديدة ضد "طالبان"
لبنان يقدم شكوى أممية عاجلة ضد "إسرائيل"
وزيرة خارجية ليبيا تثمن الدعم الروسي لخروج "المرتزقة" من بلادها
غوتيريش: مستعد لمحادثة "طالبان" وآمل بتشكيل حكومة أفغانية شاملة