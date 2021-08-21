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إنخفاض مستوى الإعصار "غريس" وتحوله إلى عاصفة استوائية

أعلن مركز مراقبة الأعاصير الأميركي عن انخفاض مستوى إعصار "غريس" عندما ضرب سواحل الشاطئ الكاريبي للمكسيك صباح أمس الخميس، إلى عاصفة استوائية بعدما تسبب بأضرار مادية طفيفة.
رمز الخبر: ۵۵۸۹۹
تأريخ النشر: 20 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وخفّض مستوى إعصار "غريس" المصحوب برياح وصلت سرعتها حتى 130 كلم في الساعة عندما ضرب سواحل الشاطئ الكاريبي للمكسيك صباح الخميس، إلى عاصفة استوائية بعدما تسبب بأضرار مادية طفيفة.

وذكر مركز مراقبة الأعاصير الأميركي ومقره ميامي أنه في الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، كانت العاصفة "غريس" تقع على بعد 135 كيلومتراً من منتجع تولوم حيث ضربت اليابسة في وقت مبكر من صباح الخميس كإعصار من الفئة 1 على مقياس سافير-سيمبسون المؤلف من 5 مستويات.

وقطع التيار الكهربائي بشكل وقائي، مما أثر على 150 ألف مستخدم وأدى إلى تعليق الرحلات البحرية بينما ألغى مطار كانكون الدولي أكثر من 100 رحلة.

وفي ولاية يوكاتان المجاورة، وقعت بعض الأضرار المادية مع سقوط العديد من الأشجار في مدينة فالادوليد وتضرر بعض المنازل.

ويستمر هطول الأمطار التي يمكن أن تتسبب في بعض الأماكن بحدوث فيضانات مفاجئة وانزلاقات للتربة.

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