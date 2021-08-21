لبنان يقدم شكوى أممية عاجلة ضد "إسرائيل"

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ، حسان دياب ، من وزيرة الخارجية الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة لتقديم شكوى ضد " إسرائيل " ، التي قصفت مرة جديدة سوريا من الأجواء اللبنانية .

موقع تابناك الإخباري_طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من وزيرة الخارجية زينة عكر، "الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية وعرّض سلامة الطيران المدني للخطر وهدّد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر".

وأكد دياب اليوم الجمعة أن "استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يُشكّل تهديدًا مباشرًا للقرار الأممي 1701."

وطالب دياب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ"إدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701".

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي منتصف ليل الخميس الجمعة عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص.