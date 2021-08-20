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مسيرات حاشدة في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية إحياء لذكرى كربلاء

خرج اليمنيون في مسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات إحياء لذكرى عاشوراء يوم استشهاد سبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام.
رمز الخبر: ۵۵۸۸۸
تأريخ النشر: 20 August 2021

مسيرات حاشدة في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية إحياء لذكرى كربلاء

موقع تابناك الإخباري_في العاصمة صنعاء تجمع الالاف، حاملين لافتات عديدة مكتوب عليها عبارات الثناء والمدح للإمام الحسين بن علي عليه السلام، وفداحة ما خسرته الأمة جراء هذه الواقعة، وعبارات أخرى تندد بإستمرار الحرب الذي يشنها التحالف السعودي على اليمن للعام السابع على التوالي وتوصيف مظلومية اليمن بمظلومية الحسين عليه السلام.

وألقيت في المسيرة العديد من الكلمات التي أشادت بمناقبية الإمام الحسين عليه السلام، وما لقيه من ظلم هو وآل بيته .

بيان المسيرة أكد أن "موقف الشعب اليمني في التصدي للعدوان هو نابع من إيمانه بعدالة قضيته وهو امتداد للثورة الحسينية".

وأكد العلامة أحمد صلاح الهادي وهو أحد علماء الدين البارزين" أن معركة كربلاء هي معركة بين الحق والباطل،والخير والشر، وبين الإسلام الحقيقي والإسلام المزيف".

وأشار في تصريح لموقع تابناك للأخبار إلى أن" الإسلام الحقيقي يمثله الإمام الحسين عليه السلام وأتباعه، والإسلام المزيف يمثله يزيد وأتباعه".

وقال الهادي إن" أمريكا وطغاة العصر قد خيروا الشعب اليمني بين السلة والذلة، لكنهم في هذه المسيرة يقولون للأعداء هيهات منا الذلة".

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله النعمي أن" قوى العدوان على اليمن حاولت طيلة السنوات الست الماضية إبعاد اليمنيين عن مصدر عزتهم، وهو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله، وإبعادهم عن آل بيته، لكن اليمنيين يعلنون عبر هذه المسيرة تمسكهم بهذا المنهج ومعاداة قوى الظلم والطغيان".

بدوره مدير أمن محافظة صنعاء يحيى المؤيد قال إن" خروج اليمنيين في هذه المسيرات العاشورية جاء ليقولوا كلمتهم بأن الحسين هو سيدهم، ومنه يستلهمون العزة والإباء،وأن اليمنيين لن يقولوا لقوى العدوان الظالمين على اليمن إلا هيهات منا الذلة".

أما أسامة المحطوري وهو ناشط ثقافي فقال إن "الخروج اليوم هو لإحياء القيم التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، وأن اليمنيين مستمرون على هذا المنهج، وهو التضحية والفداء في مواجهة قوى الاستبداد والعدوان، كما أن هذا الخروج هو رسالة من الشعب اليمني بأنهم ماضون على درب الحسين".

         

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