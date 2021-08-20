صور تحيي يوم العاشر من محرم وسط إجراءات صحية

أحيا حزب الله في منطقة صور جنوب لبنان يوم العاشر من محرم، بحضور حاشد، وبمشاركة فعاليات المنطقة.

موقع تابناك الإخباري_نحوَ باحة ِالمواساة ِالمركزية ِفي صور شقت صفوف ُأهل ِالصبر ِوالبصيرة ِطريقَها، للمشاركة في المجلس ِالذي اقامه حزبُ الله إحياء ًلذكرى شهادة سبط ِرسول الله وأهل بيته عليهم السلام.

فعالياتٌ ومسؤولون في حزب الله إلى جانب ِالعلماء وعوائل شهداء ِالمقاومة الإسلامية ومجاهديها وشعبهِا الوفي، لبوا نداء َالعاشر، وسط َاجراءات وقائية ٍصحية ٍمشددة ٍنفذتها وحدات ٌمن الدفاع ِالمدني في الهيئة الصحية الإسلامية تزامناً مع تلاوة الِشهادة ِالحسينية.

وعلى وقع ِنداءات ِتجديد ِالبيعة ِوالولاء كانت المتابعة المنصتة لمعادلات سيد المقاومة عبر شاشة نصبت في المكان. وأقيمَ المجلس ُالعاشورائي ُفي الباحة ِالخارجية ِلمجمع ِأهل البيت في مدينة ِبنت جبيل بحضور فعاليات وأهالي المنطقة.

وعلى امتداد القرى أقيمت المضائف ُعلى حب ِأهل ِالبيت عليهم السلام، وفي بلدات المواجهة مع الاحتلال ِالتي أتقنت لغة َالبذل ِعلى طريق ِسيد الشهداء عطاءً ودماءً وشهادة.