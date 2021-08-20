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الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم

أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام.
رمز الخبر: ۵۵۸۸۱
تأريخ النشر: 19 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت في بيان انه وبالتزامن مع جهود القوات الأمنية في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين للقضاء، شرعت القطعات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والاجهزة الامنية الأخرى والوكالات الاستخبارية، بتطبيق الخط المحكمة التي كانت بإشراف مباشر من قبل قيادة العمليات المشتركة، لتأمين زيارة عاشوراء، يرافقها في تنفيذ هذه الخطة إجراءات إدارية نفذتها الوزارات والدوائر الخدمية، تضمنت جهد حكومي وعسكري لنقل الزائرين من وإلى كربلاء المقدسة، كما شهدت جهود كبيرة من قبل وزارة الصحة ومفارز طبية من الأمور الطبية في وزارة الدفاع وعناصر الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية.

وأضافت أن تنفيذ هذه الخطة جاء بجهد خدمي كبير من محافظة كربلاء المقدسة أسهم بشكل كبير في انسيابية حركة الزائرين لأداء مراسم هذه الزيارة التي شارك في احياءها ملايين الزائرين من مختلف محافظات البلاد.

وأوضحت ان هذه الزيارة شهدت تعاونا بين المواكب الحسينية والقوات الأمنية والمواطنين، حيث قدمت هذه المواكب خدمات معهودة من طعام وشراب وتوفير سبل الراحة للزائرين المشاركين في عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.

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