النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۹مشاهدات
‍ پ
تحليل ورأي؛

مدافع نصرالله، والفشل الأميركي، وأسطول الناقلات يكسر الحصار

رمز الخبر: ۵۵۸۷۸
تأريخ النشر: 19 August 2021

موقع تابناك الإخباري_قصفت مدافع السيد حسن نصرالله فلول القوات الاميركية المُنسحبة من أفغانستان، واستهدفت أيضا والتزامن بشكل مُركز القواعد الاميركية في العراق، ودعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى تَرقب الأشهر المقبلة لأنها ستشهد هزيمة ثانية للولايات المتحدة.
وفي ضربة واحدة، كسر السيد نصرالله القيود الاميركية على استيراد النفط من ايران، وأعلن عن انطلاق أول سفينة محملة بالنفط الايراني هي طليعة اسطول من الناقلات ستكسر الحصار المفروض على لبنان، وتفتح الطريق نحو الشرق الاقتصادي وصولا الى الصين.
وحذر السيد نصرالله من اي استهداف قد يطال خط النفط البحري بين ايران ولبنان. لذلك، ولمزيد من الحماية رفع السيد نصرالله العلم اللبناني فوق السفينة التي ركبت اليوم أعالي البحار وأبحرت غير مكترثة بالتهديدات والاعتراضات نحو مرساها الأخير، وظَلّلها السيد بحماية المقاومة واعتبرها جزء من الأراضي اللبنانية. استيراد النفط من ايران يدخل في اطار مواجهة الحرب الاقتصادية، لذلك فإن معادلة الردع مرتبطة بكل ما يعزز الانتصار في هذه الحرب.
ووجه السيد نصرالله تحية كبيرة لفصائل المقاومة في العراق، وثمن موقفها الأخير بالاستعداد للقتال الى جانب المقاومة في لبنان وفلسطين في اي معركة مقبلة مع الاحتلال الاسرائيلي.
وجدد دعوته الى صنع المعادلة الاقليمية القادرة على حماية مدينة القدس، وجعل حماية المسجد الاقصى مسؤولية الأمة، مؤكدا الوقوف دوما الى جانب الشعب الفلسطيني لاستعادة ارضه من النهر الى البحر.
وطلب السيد نصرالله من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، دول ومنظمات وأحزاب وشخصيات الى استخلاص العبر من الفشل الاميركي في بناء أفغانستان جديدة.
وكشف السيد نصرالله عن دور خطير تلعبه السفارة الاميركية في انهيار لبنان، وأكد أنها تتدخل في دفع البلاد نحو الفوضى في سياق مشروع أكبر يستهدف المقاومة.
ملفات ساخنة عدة تطرق اليها السيد نصرالله، لكن أبرزها مرتبطة بالهزيمة الثانية للاميركيين في العراق التي باتت قريبة جدا. على الإدارة الأميركية أن تختار بين الانسحاب الآمن من العراق أو الانسحاب المذل تحت النار.
هل يكرر الرئيس الأميركي الفشل نفسه في العراق؟.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مسيرات حاشدة في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية إحياء لذكرى كربلاء
إسلام آباد تحيي العاشر من محرم بمسيرات حاشدة
تظاهرات في كابول في ذكرى الاستقلال تندد بسيطرة طالبان
الحكومة المغربية تشترط الحصول على جواز التلقيح للتنقل بين المدن
نورنيوز الإيرانية: تم شراء شحنات الوقود إلى لبنان من قبل رجال أعمال شيعة وأصحبت ملكهم
ترحيب شعبي بإعلان السيد نصرالله عن انطلاق المازوت من ايران
صور تحيي يوم العاشر من محرم وسط إجراءات صحية
الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم
عاشوراء في حلب.. الإمام الحسين (ع) نهج في المقاومة والدفاع عن الحق
ميقاتي يؤكد للرئيس عون مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الأسس المعروفة
مدافع نصرالله، والفشل الأميركي، وأسطول الناقلات يكسر الحصار
السيد عبدالملك الحوثي: ننصح السعودية والإمارات بالكف عن استهداف اليمن
الإدارة الأمريكية توافق على استجرار لبنان الطاقة عبر سوريا
الرئيس عون مستمر في التعاطي بانفتاح وإيجابية مع الرئيس المكلف وهو قدم ويقدم كل التسهيلات اللازمة
سوريا..المئات يشاركون في حملة تبرع بالدم في منطقة السيد زينب عليها السلام
الكاظمي يعد بدراسة مقترحات قدمت من أهالي الموصل
اليمن ..تقديم حوافز دعم للمعلمين في وزارة التربية
تونس..سعيّد يحدث تغييرات في قيادات الحرس والأمن الوطنيين
الشيخ عيسى قاسم: لا حرب مذهبية في البحرين والمجالس ستبقى رغم المضايقات
الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة يعبد للمرة الثانية خلال 9 أيام
ظريف ونظيره الصيني يتبادلات برقيات التهنئة في الذكرى الخمسين لبدء العلاقات السياسية
الجبهة الشعبية: سينجح الشعب اليمني في إفشال حرب قوى التحالف ويُفشل مخططاتها
العراق..استعدادات لركضة طوريج المليونية ظهيرة العاشر من محرم
أشرف غني: تنازلت عن السلطة حقنا للدماء وأجري مشاورات للعودة
الكاظمي: ماضون بتنفيذ اتفاقية سنجار ونعمل على بناء متحف لتخليد الشهداء
اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والامريكي بشأن افغانستان
وزيرة الطاقة السابقة: لا وجود لقانون لبناني يمنع استيراد النفط من إيران
خلاصة تحليلات: الهزيمة الأمريكية في أفغانستان
أردوغان: تركيا منفتحة على التعاون مع "طالبان"
إحياء حاشد ليوم العاشر من محرم في كابل بعد أيام من سيطرة طالبان