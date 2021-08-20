حركة الجهاد الاسلامي: القدس حاضرة دائما وفي رأس اولويات واهتمامات شعبنا

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب أن "الفصائل الفلسطينية توافقت على ان يكون هناك تجمعا شعبيا كبيرا على بوابة غزة الشرقية يوم السبت القادم تزامنا مع ذكرى حريق المسجد الاقصى المبارك،".

أضاف شهاب في تصريح لموقع تابناك للأخبار أن "التجمع القادم هو رسالة واضحة الى العدو الاسرائيلي وكل الاطراف بأن قضايا الحصار ومنع الاعمار لن تثني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن القيام بواجبه وقت ما يتطلب ذلك لحماية الأقصى

وتابع قائلا: "التجمع الجماهيري سيوصل رسالة بأن القدس دائما حاضرة وهي في رأس اولويات واهتمامات الشعب الفلسطيني وفي رأس اولويات المقاومة الفلسطينية .