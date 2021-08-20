النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۷مشاهدات
‍ پ

حركة الجهاد الاسلامي: القدس حاضرة دائما وفي رأس اولويات واهتمامات شعبنا

رمز الخبر: ۵۵۸۷۳
تأريخ النشر: 19 August 2021

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب أن "الفصائل الفلسطينية توافقت على ان يكون هناك تجمعا شعبيا كبيرا على بوابة غزة الشرقية يوم السبت القادم تزامنا مع ذكرى حريق المسجد الاقصى المبارك،".

أضاف شهاب في تصريح لموقع تابناك  للأخبار أن "التجمع القادم هو رسالة واضحة الى العدو الاسرائيلي وكل الاطراف بأن قضايا الحصار ومنع الاعمار لن تثني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن القيام بواجبه وقت ما يتطلب ذلك لحماية الأقصى

وتابع قائلا: "التجمع الجماهيري سيوصل رسالة بأن القدس دائما حاضرة وهي في رأس اولويات واهتمامات الشعب الفلسطيني وفي رأس اولويات المقاومة الفلسطينية .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مسيرات حاشدة في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية إحياء لذكرى كربلاء
إسلام آباد تحيي العاشر من محرم بمسيرات حاشدة
تظاهرات في كابول في ذكرى الاستقلال تندد بسيطرة طالبان
الحكومة المغربية تشترط الحصول على جواز التلقيح للتنقل بين المدن
نورنيوز الإيرانية: تم شراء شحنات الوقود إلى لبنان من قبل رجال أعمال شيعة وأصحبت ملكهم
ترحيب شعبي بإعلان السيد نصرالله عن انطلاق المازوت من ايران
صور تحيي يوم العاشر من محرم وسط إجراءات صحية
الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم
عاشوراء في حلب.. الإمام الحسين (ع) نهج في المقاومة والدفاع عن الحق
ميقاتي يؤكد للرئيس عون مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الأسس المعروفة
مدافع نصرالله، والفشل الأميركي، وأسطول الناقلات يكسر الحصار
السيد عبدالملك الحوثي: ننصح السعودية والإمارات بالكف عن استهداف اليمن
الإدارة الأمريكية توافق على استجرار لبنان الطاقة عبر سوريا
الرئيس عون مستمر في التعاطي بانفتاح وإيجابية مع الرئيس المكلف وهو قدم ويقدم كل التسهيلات اللازمة
سوريا..المئات يشاركون في حملة تبرع بالدم في منطقة السيد زينب عليها السلام
الكاظمي يعد بدراسة مقترحات قدمت من أهالي الموصل
اليمن ..تقديم حوافز دعم للمعلمين في وزارة التربية
تونس..سعيّد يحدث تغييرات في قيادات الحرس والأمن الوطنيين
الشيخ عيسى قاسم: لا حرب مذهبية في البحرين والمجالس ستبقى رغم المضايقات
الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة يعبد للمرة الثانية خلال 9 أيام
ظريف ونظيره الصيني يتبادلات برقيات التهنئة في الذكرى الخمسين لبدء العلاقات السياسية
الجبهة الشعبية: سينجح الشعب اليمني في إفشال حرب قوى التحالف ويُفشل مخططاتها
العراق..استعدادات لركضة طوريج المليونية ظهيرة العاشر من محرم
أشرف غني: تنازلت عن السلطة حقنا للدماء وأجري مشاورات للعودة
الكاظمي: ماضون بتنفيذ اتفاقية سنجار ونعمل على بناء متحف لتخليد الشهداء
اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والامريكي بشأن افغانستان
وزيرة الطاقة السابقة: لا وجود لقانون لبناني يمنع استيراد النفط من إيران
خلاصة تحليلات: الهزيمة الأمريكية في أفغانستان
أردوغان: تركيا منفتحة على التعاون مع "طالبان"
إحياء حاشد ليوم العاشر من محرم في كابل بعد أيام من سيطرة طالبان