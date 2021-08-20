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افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية في مدينة ينتشوان بشمال غربي الصين

افتتحت الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية اليوم الخميس في مدينة ينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين.
رمز الخبر: ۵۵۸۷۲
تأريخ النشر: 19 August 2021

افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية في مدينة ينتشوان بشمال غربي الصين

موقع تابناك الإخباري_وتتكون هذه الدورة التي ستستمر أربعة أيام من سلسلة من المعارض التجارية والمنتديات حول الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وموارد المياه والزراعة الحديثة والأغذية الخضراء والتجارة الإلكترونية عبر الحدود والتعاون السياحي.

وتقام الدورة هذا العام بشكل فعلي وافتراضي على حد سواء لأول مرة بسبب الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه، حيث تركز على الأنشطة عبر الإنترنت. وتم تسجيل أكثر من 1000 شركة محلية وأجنبية كعارضين في فعاليات افتراضية وعلى أرض الواقع في المعرض.

وعقدت هذه الدورة من المعرض برعاية وزارة التجارة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينغشيا، واجتذب المعرض أكثر من 5000 شركة من حوالي 110 دول ومناطق منذ بدء عقده عام 2013، حينما تم توقيع 936 مشروعا تعاونيا خلال المعرض.

بدوره، بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برسالة تهنئة إلى معرض الصين والدول العربية الخامس، قائلا إن الصين ترغب في الدفع المشترك للتعاون عالي الجودة مع الدول العربية في بناء الحزام والطريق.

وأشار شي في الرسالة إلى أن أواصر الصداقة التقليدية بين الشعب الصيني وشعوب الدول العربية أصبحت أقوى مع مرور الوقت، مضيفا أن الصين والدول العربية واصلت تعزيز التنسيق الاستراتيجي وتآزر الأفعال في السنوات الأخيرة، بينما حقق البناء المشترك للحزام والطريق نتائج مثمرة.

وقال شي إن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري للدول العربية. ففي مواجهة كوفيد-19، تضافرت جهود الصين والدول العربية لمكافحة الجائحة، ما شكل نموذجا لمساعدة بعضها البعض والتغلب على الصعوبات معا.

وأضاف شي أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية للسعي إلى التعاون والتنمية، وتعزيز التنمية السلمية، وتحقيق نتائج المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، والبناء المشترك للحزام والطريق بجودة عالية، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى مستوى أعلى، إضافة إلى البناء المشترك لمجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد.

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