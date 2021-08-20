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آبي أحمد: لتركيا نفوذ عالمي ودور بهيكلة العلاقات الدولية

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن تركيا دولة تتمتع بنفوذ عالمي، ولها دور في هيكلة العلاقات الدولية.
رمز الخبر: ۵۵۸۶۹
تأريخ النشر: 19 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضاف أحمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده، امس الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعاصمة أنقرة: "نولي أهمية كبيرة لصداقتنا وشراكتنا مع تركيا".

وأوضح أن لتركيا وإثيوبيا حضارتين غنيتين بالثقافة والتاريخ، وأن أسسهما تعود إلى القرن السادس عشر.

واعتبر أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس متينة من الاحترام والثقة المتبادلين، فضلا عن التعاون من أجل التطوير والتنمية المشتركة.

وأشار آبي أحمد إلى أهمية العمل الذي تقوم به الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في أديس أبابا، لافتا إلى أن أول مكتب افتتح لها في إفريقيا كان بالعاصمة الإثيوبية.

وأردف: "تركيا دولة تتمتع بنفوذ عالمي، ولها دور في هيكلة العلاقات الدولية بسبب موقعها الاستراتيجي وفي نفس الوقت لكونها جسرا يربط بين آسيا وأوروبا".

وأكمل أن تركيا تعد نموذجا للتنمية الوطنية، وهي دولة بنت اقتصادا قويا وديناميكيا لخدمة مصالح شعبها.

وذكر أن تركيا تنمو باستمرار في كل مجال وفق رؤية الرئيس أردوغان، مؤكدا أن أديس أبابا وأنقرة تواصلان العمل على تعزيز علاقاتهما وتطويرها منذ أبريل/ نيسان 2018.

وأكد أن بلاده مصممة على تحسين علاقاتها الحالية وتطوير الاستثمارية منها في مجالي التجارة والبنية التحتية.

واستطرد آبي أحمد قائلا: "سنواصل توفير بيئة إيجابية للاستثمار وانتظار المستثمرين الأتراك".

وذكر أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من شأنها أن تعزز علاقاتهما في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية لسنوات عديدة.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية ستتعزز بعد اليوم، كما أن العلاقات بين الشعبين ستنمو بشكل أقوى بمرور الوقت.

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