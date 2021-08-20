عمل تخريبي يستهدف أبراج نقل الطاقة شمال كربلاء

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن استهداف أبراج نقل الطاقة شمال كربلاء بعمل تخريبي.

وقالت الوزارة في بيان،تلقتة "تابناك"،ان "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت يوم امس الاربعاء، الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كربلاء المقدسة ".

واضافت ان "الهجمة الارهابية تضمنت استهداف البرج المرقم (60) لخطي (مسيب - شمال كربلاء) و(مسيب - شرق كربلاء) مما ادى الى تقطع ارجل (عدد/2) دون سقوط البرج".

واكدت انه "تم تكثيف الجهود وانجاز العمل بشكل نوعي عند الساعة الواحدة صباحاً لليوم الخميس"، لافتا الى ان "تكرار الهجمة على ذات الخط الناقل وبعد اسبوع واحد من الاعتداء السابق انما يعبر عن حقد العدو وعدائه الدفين للعراقيين".