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مسؤولة في الخارجية الأمريكية: طالبان تنتهك وعدها بالسماح بوصول الأفغان إلى مطار كابول

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، إنّ بلادها تمارس ضغوطا على طالبان للسماح للأفغان الراغبين بالمغادرة بالوصول إلى مطار كابول الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاك الحركة لوعودها.
رمز الخبر: ۵۵۸۶۴
تأريخ النشر: 19 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وتابعت شيرمان للصحافيين امس الأربعاء، "لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، خلافا لتصريحاتها العلنية والتزاماتها تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار".

واضافت أنّ مسؤولين أمريكيين، بينهم عسكريون، على اتصال في الدوحة مع طالبان "ويمررون الرسالة بشكل مباشر إلى طالبان، وهي تفيد بأننا ننتظر منهم السماح لكافة المواطنين الأمريكيين وكافة رعايا دول أخرى وكافة الأفغان بالمغادرة في حال رغبوا بذلك".

وفي المقابل، لا تمنع طالبان وصول المواطنين الأمريكيين إلى مطار كابول وفق ما أكدته المسؤولة في الخارجية الأمريكية ولاحقاً رئيس الأركان الأمريكي.

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