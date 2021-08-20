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روسيا..عشية انطلاق المنافسات العسكرية الدولية.. وزير الدفاع يقود دبابة "تي-80"

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، عشية انطلاق المنافسات العسكرية الدولية - 2021، اختبر بنفسه مضمار منافسات بياتلون الدبابات الأكثر إبهارا.
رمز الخبر: ۵۵۸۶۳
تأريخ النشر: 19 August 2021

روسيا..عشية انطلاق المنافسات العسكرية الدولية.. وزير الدفاع يقود دبابة

موقع تابناك الإخباري_وقالت الوزارة في بيان: "عشية انطلاق المنافسات العسكرية الدولية 2021، اختبر وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو بنفسه مسار منافسات بياتلون الدبابات الأكثر إبهارا، بقيادته لدبابة "تي – 80 بي في إم".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه بعد نتائج فحص المسار الذي يزيد طوله عن أربعة كيلومترات، أعرب شويغو عن تقديره الكبير لاستعداد البنية التحتية لميدان اختار "ألابينو" لإجراء المنافسات العسكرية الدولية – 2021، وتمنى النجاح في المنافسات لأطقم الدبابات الروسية.

وستقام مسابقة بياتلون الدولية للدبابات عام 2021 في ميدان تدريب "ألابينو" بضواحي موسكو في الفترة من 22 أغسطس إلى 4 سبتمبر ، وستشارك فيها فرق من أكثر من 20 دولة.

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