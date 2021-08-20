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مسيرة حاشدة في مدينة صعدة إحياء لذكرى عاشوراء

خرجت صباح اليوم الخميس مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة صعدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع).
رمز الخبر: ۵۵۸۶۰
تأريخ النشر: 19 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وحمل المشاركون شعارات مناهضة للسياسات الأمريكية في المنطقة، ورايات المناسبة ولافتات تدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، مرددين هتافات منها "عاشوراء خط التحرير"، "للقدس نحث المسير"، "من كهبوب إلى عسير.. والشعب يقود النفير".

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصاد شعرية، أشارت إلى تضحية الإمام الحسين (ع) في مواجهة الانحرافات التي طرأت على الأمه الإسلامية، مؤكدة أن "الدم ينتصر على السيف حينما تكون القضية عادلة كما يسطره شعبنا اليمني العظيم على مدى سبع سنوات".

وأكدت "المضي على نهج الحسين (ع) في التضحية والبذل والعداء ومواجهة المستكبرين والطغاة في زمان"، وحذرت من "التفريط وأن عاقبة التفريط وعدم اتباع التوجيهات ستكون عاقبتها وخيمة".

وأكد بيان مسيرة مدينة صعدة أن "موقفنا في التصدي للعدوان هو نابع من إيماننا بعدالة قضيتنا وهو امتداد للثورة الحسينية، وهي ثورة ضد الطغيان، فدماء الشعب اليمني المظلوم على يد أمريكا وعملائها هي امتداد لدماء الحسين"، مشددة على أن "تضحيات شعبنا في وجه المعتدين هي امتدات لتضحيات كربلاء".

يذكر أنه بالتزامن مع مسيرة مدينة صعدة عاصمة محافظة صعدة، تخرج في مديرية رازح بالمحافظة مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى عاشوراء.

وستخرج عصر اليوم في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات مسيرات كبرى إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (ع).


         

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