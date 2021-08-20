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أشرف غني: تنازلت عن السلطة حقنا للدماء وأجري مشاورات للعودة

قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني مساء اليوم الأربعاء، إنه تنازل عن السلطة لأنه لم يرد إراقة الدماء في العاصمة كابول، كاشفاً أن "عناصر حركة طالبان أرادوا تكرار الفضائح التي وقعت في أفغانستان قبل 20 عاما".
رمز الخبر: ۵۵۸۴۸
تأريخ النشر: 19 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ونفى أشرف غني في أول ظهور له بعد فراره إلى الإمارات المزاعم بأنه أخذ معه أموالا قبل مغادرة البلاد، مؤكدا أن "هذه المزاعم لا أساس لها على الإطلاق وكلها محض أكاذيب".

وقال غني: " أنا في الإمارات حاليا ويوم سقوط كابل كنت في القصر عندما أخبرني الحراس بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة وأجبرت على الخروج من العاصمة للحيلولة دون إراقة الدماء وتجنب كارثة كبرى".

وأضاف: "لم أبع أفغانستان ولم أهرب وهناك من أبلغني أن رأس الحاكم مطلوب"، مشددا على "أنني لم أخرج معي أي أموال.. لم أكن أملك سوى بعض الكتب وأخرجتها معي ولم أكن أملك سوى عمامتي وأحذيتي".

وأكد أنه موجود في الإمارات، "لكن سأعود إلى بلادي في المستقبل القريب وأجري مشاورات مع آخرين لحين عودتي كي أواصل جهودي من أجل تحقيق العدالة للأفغان".

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