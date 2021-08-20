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الشيخ عيسى قاسم: لا حرب مذهبية في البحرين والمجالس ستبقى رغم المضايقات

رأى آية الله الشيخ عيسى قاسم ان الامة الاسلامية تعيش اليوم انقساما بائنا واضحا بين جبهتين، جبهة التطبيع بقيادة امريكا ويقابلها جبهة المقاومة التي تدرك قيم الاسلام، محرما السماح بانتصار اليزيد الاميركي.
رمز الخبر: ۵۵۸۴۶
تأريخ النشر: 19 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وشدد الشيخ قاسم في كلمة له حلال إحياء ليلة العاشر من محرم في مدينة قم المقدسة، ان لا حرب مذهبية على الشيعة في البحرين والمضايقات التي تشهدها الاحياءات العاشورائية في البحرين ليست سوى حرب سياسية لا مذهبية، مؤكدا ان هذه المجالس ستبقى رغم كل المضايقات.

وشدد على أن الأخوة بين الشيعة والسنة في البحرين متينة.

وأكد آية الله قاسم أن الامام الحسين عليه السلام يجمع الناس جميعا على طريق الإسلام ويعلّم المسلمين العزة ولا يترك للذل أن يجد في قلوبهم سبيلا، وأن الإسلام نفهمه ونفقهه في كربلاء.

وأوضح أن الأمة الاسلامية في هذه الاعوام منقسمة انقساما واضحا، نرجو أن لا يطول.

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