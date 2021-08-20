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الكاظمي: ماضون بتنفيذ اتفاقية سنجار ونعمل على بناء متحف لتخليد الشهداء

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة ماضية بتنفيذ اتفاقية سنجار وتعمل على بناء متحف لتخليد الشهداء.
رمز الخبر: ۵۵۸۴۵
تأريخ النشر: 19 August 2021

الكاظمي: ماضون بتنفيذ اتفاقية سنجار ونعمل على بناء متحف لتخليد الشهداء

موقع تابناك الإخباري_وقال الكاظمي في كلمة خلال لقائه بتجمع عشائر ووجهاء سنجار بمحافظة نينوى نقلها مكتبه الاعلامي في بيان: "أصبح هذا المكان مقدساً لأن دماء زكية وطاهرة سالت هنا، دماء أهلنا من الايزيديين الشرفاء، ودماء الشباب من كل أنحاء العراق الذين حرروها لأنها عرضهم وأرضهم"، لافتا الى أن "أرض سنجار ستبقى مزاراً خالداً في وجدان العراقيين، وعلامة مضيئة في سجل وطنيتهم، وشاهداً على صمود أهلنا الايزيديين وتمسّكهم بأرضهم".

وأضاف ان "المجازر البشعة التي ارتكبتها عصابات داعش هنا باسم الدين، كشفت الوجه الوحشي للارهاب وخطابه المعادي للحياة، وكشفت أن التطرّف والإجرام والتفرقة، كلها فشلت في كسر صبر الايزيديين وممانعتهم وصمودهم، بل زادت من تشبثهم بأرضهم التاريخية، لأنهم عراقيون منذ فجر التاريخ".

وتابع الكاظمي: "نستذكر الأرواح التي ارتقت بالشهادة هنا، سواء من أهلنا الايزيديين، وشرفنا أخواتنا وبناتنا الايزيديات، أو أرواح الابطال من شباب العراق الذين ذادوا بأنفسهم من أجل دحر الإرهاب، واستعادة الارض وأهلها"، مؤكدا أنه "سنعمل على بناء متحف، يخلد شهداء هذا المكان من أطفال ونساء ومقاتلين بواسل، قهروا الإرهاب نيابة عن إرادة الخير في العالم كله".

وأشار إلى أن "الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمعالجة ملف النازحين والمفقودين من أهلنا الايزيديين، وتقديم كل عون ومحبة ومسؤولية للناجيات الايزيديات من قبضة داعش الشر، وكذلك متابعة مصائر المختطفين منهم"، مبينا: "إنتا ماضون في تنفيذ إتفاقية سنجار، التي ستعبد الطريق لانطلاق مشاريع الاعمار والبناء في المنطقة، وستعيد إليها الألفة والمحبة والتعايش كما كانت على مر العصور".

وختم الكاظمي بقوله: "سنجار أرض الشهادة، أرض الدماء العراقية التي اجتمعت من كل محافظة عراقية وأريقت بكرم وبغزارة، لتحفظ كيان العراق انطلاقا من هنا".

         

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