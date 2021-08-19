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الكاظمي يعد بدراسة مقترحات قدمت من أهالي الموصل

وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدراسة المقترحات التي قدمت له من قبل أهالي مدينة الموصل.
رمز الخبر: ۵۵۸۴۳
تأريخ النشر: 19 August 2021

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  ،تلقتة "تابناك"،ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى بجمع من مواطني مدينة الموصل الذين تجمعوا ترحيبا بزيارته، واستمع إلى مشكلاتهم وما تعانيه مناطقهم".

وأضاف، أن "الكاظمي وعد بدراسة ما طرحوه من مقترحات، وتذليل كل العقبات التي تقف عائقاً أمام تلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بواقع محافظتهم باعتماد مشاريع البناء والإعمار".

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، أن "زيارته للموصل جاءت ليكون وسط أبنائها، والوقوف على مشكلاتها، وبذل كل الجهود من أجل عودة الموصل كما كانت، مدينة المحبة والأمان والتنوّع".

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