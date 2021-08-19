اليمن ..تقديم حوافز دعم للمعلمين في وزارة التربية

قدم السلك التربوي في صنعاء حوافز دعم للمعلمين في لما لهم من دور في بناء الإنسان و انعاش العملية التعليمية.

وقال نائب وزير التربية والتعليم نائب رئيس مجلس إدارة صندوق المعلم قاسم الحمران، ان الذين سيستلمون هذا الحافز هم المعلمون والمعلمات الذين يباشرون بالعملية التعليمية في المدارس.

واكد الحمران بان هذا الحافز المادي قد خصص للمعلمين والمعلمات لقلة الموارد ولضيق المعيشة.

وأضاف الحمران ان ميدان التعليم هو ميدان الجبهة المقدسة الداخلية، واهم هذه الاولويات هو المعلم لانه هو من يدير هذه العملية وعملنا اكبر في هذا السياق ان هناك طرق واساليب لغطية هذا الصندوق.

وقال وكيل ثانوية الكويت بأمانة العاصمة صنعاء ان العدوان راهن على عملية فوضى ونحن راهنا على عملية وعي واستمرارًا للعملية التعليمية كان الدافع الاول لجميع المدرسين من باب انهم حملة رسالة قبل كونهم موظفين، وبالرغم من كل الظروف التى مرت لدرجة ان المعلم لا يستطيع توفير قوت يومه وبالرغم من ذلك كله اصر على تحمل المسؤولية، لذا هذا القرار مثل نقلة نوعية بالنسبة لهذا القطاع.

المصدر: قناة المسيرة