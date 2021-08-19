الخارجية الإماراتية: الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني لاعتبارات إنسانية

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، وجود الرئيس الأفغاني أشرف غني، وعائلته، على أراضيها، مشيرة إلى أنها رحبت بهم لأسباب إنسانية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب أن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية".

وفي وقت سابق اليوم أفاد تقرير نشره موقع "كابل نيوز" الأفغاني بأن غني استقر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي "بعد فراره من كابل عقب سيطرة طالبان على أفغانستان".

وهرب غني من كابل قبل ايام الى مكان لم يتم التصريح عنه، بعد دخول حركة طالبان الى العاصمة، ثم لاحقا دخلت الى القصر الرئاسي واعلنت امس في مؤتمر لها من القصر متعهدة بحماية المدنيين والعملاء.

ومع دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين الذين يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.

وفي هذا السياق، أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس أن الانهيار في أفغانستان كان سريعا ومفاجئا ولم يكن بالإمكان التنبؤ به.