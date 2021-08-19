عكار تشيع شهداء انفجار التليل وسط مطالبات بمعاقبة المرتكبية

موقع تابناك الإخباري_بالدموع ِوالحزنِ ودعت بلدات ُالسنديانة الكويخات عين تنتا والدبابية ُفي الشمال شهداءَها الذين قضَوا في كارثة ِحريق ِبلدة التليل العكارية في مآتم شعبية ٍحاشدة شهدتها البلدات ُالتي لا تزال ُمفجوعة ًبهول ِالحادثة المؤلمة.

جرحى الكارثة ما زالوا يعالجون في مستشفيات ِعكار وطرابلس حيث جال وفد ٌمن السفارة السورية في لبنان متفقدا ًالمصابين وواضعا ًكل الامكانات بتصرف الطاقم الطبي.

ومع تشييع الضحايا الواحد ِتلو الاخر يأمل ُالعكاريون ان تطوى صفحة ُالماسي بتحقيق

شفاف ٍيُعاقب ُمن خلاله المجرمون وفاء ًلمن سقط َفي سبيل ِالبحث ِعن لقمة العيش.