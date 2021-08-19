الرئيس صالح يدعو لحوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، لإقامة حوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة، فيما عبر عن أمله بأن تكون الانتخابات المسار الصحيح للتغيير والإصلاح.

موقع تابناك الإخباري_وقدم صالح تعازيه للشعب العراقي بذكرى عاشوراء. وقال في كلمة له بهذه المناسبة، إن "ملحمة عاشوراء تخطت بمآثرها حدود الزمان والمكان وموقف الإمام الحسين عليه السلام كان فرقاناً بين الحق والباطل".

وأكد أن "العراق يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة، واستحقاقاتٍ ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة، من بينها إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة".

وأضاف: "علينا الاحتكام الى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب أن لا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية وأن نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات امام العملية الانتخابية".

وشدد على أن "الانتخابات يجب أن تكون المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة، وهذا لن يتحقق من دون الإرادة الحرة للعراقيين بعيدا عن كل قيمومة او تدخل او تلاعب، فالشعب مصدر السلطة وأساس الحكم".