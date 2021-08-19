حزب الله يؤكد على ضرورة التصدي لكل ما يحاك للبلاد

جدد حزبُ الله يجددُ التاكيدَ على ضرورةِ تشكيلِ حكومةٍ باسرعِ وقتٍ ممكن، ووعلى ضرورةِ التصدي لكلِّ ما يحاكُ للبنان.

موقع تابناك الإخباري_اكد نائب الامينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انَ جولةَ السفيرةِ الاميركيةِ على المسؤولين اللبنانيين اتت بعدما احسّت بتقدمٍ على مستوى التاليفِ بينَ الاطرافِ في الداخل. وخلالَ المجلسِ العاشورائي في البسطا التحتا، دعا الشيخ قاسم اصدقاءَ اميركا في لبنانَ الى الاتعاظِ مما حصلَ مع ادواتِها في افغاستان.

خلالَ المجلسِ العاشورائي في مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك، دعا رئيسُ تكتلِ نواب بعلبك الهرمل النائبُ حسين الحاج حسن الى الاسراع في تشكيل الحكومةُ.

ومن بلدة بيرتال اكد النائبُ إيهاب حمادة ان محاولات البعض ضرب العلاقةِ بينَ المقاومةِ وجمهورِها ستبوء بالفشل.

الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي الى التنبه من حجم الدخل الخارجي في الازمة اللبنانية. كلام قماطي جاء خلال المجلس العاشورائي في بلدة بنعفول قضاء صيدا.



