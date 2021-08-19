النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

الجيش الفرنسي يواصل تنظيم رحلات إجلاء من كابول

يواصل الجيش الفرنسي تنظيم رحلات لإجلاء كل الرعايا الفرنسيين وآخرين خصوصا أفغان عملوا مع منظمات فرنسية، من كابول. وترفض السلطات الفرنسية إعطاء الرقم الإجمالي للأشخاص الذين ستجليهم فرنسا من أفغانستان.
رمز الخبر: ۵۵۸۳۱
تأريخ النشر: 18 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن طائرة إيرباص تحمل 45 مواطنا فرنسيا ومن دول شريكة أجلتهم السلطات الفرنسية من كابول أقلعت من أبوظبي على أن تصل بعد ظهر الثلاثاء إلى مطار رواسي - شارل ديغول في باريس.

وأكد المصدر نفسه أن "الطائرة أقلعت وينتظر وصولها بعد الظهر". ومن المقرر تنظيم رحلات أخرى في الساعات والأيام المقبلة لإجلاء كل الرعايا الفرنسيين وآخرين خصوصا أفغان عملوا مع منظمات فرنسية ويرغبون بمغادرة أفغانستان بعد سقوطها في أيدي حركة طالبان.

ولم تقدم أي تفاصيل حول الإجراءات الصحية المتخذة لرصد أي إصابات محتملة بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قد أشارت إلى وصول أول دفعة من الأشخاص الذين أجلتهم فرنسا إلى الإمارات.

وانطلقت طائرة نقل عسكرية أولى الاثنين من فرنسا إلى الإمارات حاملة قوات فرنسية خاصة إلى كابول للمشاركة في عمليات إجلاء عشرات الفرنسيين وبعض الأفغان. وترفض السلطات الفرنسية إعطاء الرقم الإجمالي للأشخاص الذين ستجليهم فرنسا من أفغانستان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكاظمي يعد بدراسة مقترحات قدمت من أهالي الموصل
اليمن ..تقديم حوافز دعم للمعلمين في وزارة التربية
في أول اتصال بينهما.. بوتين ورئيسي يبديان استعدادهما للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان
70 يوماً تفصل الأسيرة نسرين أبو كميل عن احتضان عائلتها
الخارجية الإماراتية: الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني لاعتبارات إنسانية
الكاظمي يوجه بتكثيف الجهود لحماية الزائرين ومواكب العزاء
عكار تشيع شهداء انفجار التليل وسط مطالبات بمعاقبة المرتكبية
الرئيس صالح يدعو لحوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة
ورشة عمل لوزارة الزراعة والري عن دور الاعلام في الثورة الزراعية بصنعاء
الكاظمي: بقايا جامع النوري توضح مدى النزعة التدميرية للإرهابيين
احياء حاشد لتاسع أيام محرم في اسطنبول
حزب الله يؤكد على ضرورة التصدي لكل ما يحاك للبلاد
الجيش الفرنسي يواصل تنظيم رحلات إجلاء من كابول
استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح متفاوتة بقصف لقوى التحالف السعودي في الحديدة
البحرين تتحول إلى ثكنة عسكرية للتضييق على إحياء المواطنين لعاشوراء
وزيرا خارجية عمان وانقرة يبحثان ازمات سوريا وفلسطين والعراق وافغانستان وملفات اخرى
السيد نصر الله: ما يجري في لبنان جزء من حرب اقتصادية.. والمقاومة قوية ومتينة
طالبان تحدد ملامح حكم الإمارة الإسلامية في مؤتمرها الصحفي الأول منذ السيطرة على السلطة
أمريكا والمغرب يبحثان الانتخابات الليبية وضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا
ملالا لقادة الغرب: افتحوا الحدود أمام اللاجئين الأفغان
سوريا: اعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف ريف القنيطرة الشمالي
شبكة CNN ترد على بايدن: قرار الانسحاب كان هزيمة وليس خروجا بشرف
يزيد بن معاوية قاتل الحسين عليه السلام في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
صحفيون يطالبون بتعزيز حملات مواجهة التطبيع مع الاحتلال
تراجع التأييد لبايدن لأدنى مستوى هذا العام بعد صعود طالبان
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي
القوات التركية تعتدي بعشرات القذائف على بلدة أبو راسين ومحيطها بريف الحسكة
لبنان..تشييع ضحايا انفجار عكار وسط غضب شعبي
ليبيا..البرلمان يوافق على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
التعاطي مع دول الجوار من برامج وزير الخارجية المقترح