السيد السندي للبحرينيين: دونوا واكتبوا ووثقوا كل ما جرى في الثورة لكي لا يحرفها الأعداء

شارك حشد من المواطنين في حفل تدشين كتاب "الخارجون من الماء" الذي أقامته دار الوفاء للثقافة والإعلام مساء أمس الثلاثاء في بلدة الدير بمحافظة المحرق.

موقع تابناك الإخباري_افتتح الحفل بكلمة مسجلة للسيد مرتضى السندي، القيادي في تيار الوفاء الإسلامي؛ ثم ألقى الأسير المحرر محمد طوق، راوي الكتاب، كلمة مسجلة قصيرة أعرب فيها عن فخره واعتزازه بالمناسبة وألقى بعض الأضواء على الكتاب.

وقال السيد مرتضى السندي "الرواية التي ندشنها اليوم الخارجون من الماء، تقوم بالدور الثاني من تخليد ثورة شعب البحرين، الدور الأول هو الذي تمثل في بطولات الشهداء والسجناء وأبناء شعب البحرين الذين آووا ونصروا، والدور الثاني هو في تدوين هذه التضحيات وتوثيقها".

ولفت السندي إلى أن "العدو يسعى دائماً لتشويه ثوراتنا ويشوه صورة شهدائنا ويطمس تضحياتنا، ونحن من خلال هذه الكتابات الذي كتبها أخينا العزيز محمد طوق، وغيرها من الكتب التي توثق حقيقة الثورة، تخلد ثورتنا الأبية وتجعلها في مسار ثورة كربلاء".

ودعا السندي أبناء شعب البحرين قاطبةً بأن يدونوا ويكتبوا ويوثقوا كل ما جرى في هذه الثورة لكي لا يحرفها الأعداء.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع مئات النسخ من الكتاب على الحضور والمشاركين.

يذكر أن هذا الكتاب قد أصدرته دار الوفاء للثقافة والإعلام هذا العام، ويتضمن الكتاب رواية حقيقة تسرد حياة الأسير المحرر من سجون البحرين محمد إبراهيم طوق.

وتشمل الرواية على تجربة الأسير المحرر محمد طوق منذ فترة بداية الثورة إلى حين وصوله إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد نجاح عملية سيوف الثأر، وهي العملية التي هزّت النظام البحريني بتحرير 10 أسرى من سجن جو المركزي بهجوم مسلح من قبل الشهيد علي العرب والأبطال الآخرين.