وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري رومانيا وبنغلاديش

تسلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، امس الثلاثاء، أوراق اعتماد سفيري رومانيا وبنغلاديش الجديدين في بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ،تلقتة "تابناك"أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلَّـم نسخة من أوراق اعتماد رادو أوكتافيان سفير رومانيا الجديد لدى بغداد، وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها إلى ما يطمح له الشعبان الصديقان".

وثمَّن الوزير، بحسب البيان، مواقف رومانيا الداعمة للعراق، مُوضحاً ان "رومانيا دولة صديقة للعراق، وقدَّمت لنا الدعم على المُستوى الأمني والتدريب والتسليح، وعلى الصعيد السياسيِّ، والدولي".

وأبدى حسين، استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كل ما من شأنه إنجاح عمل البعثة الرومانية في بغداد، مضيفا: نتمنى أن تنجح في توطيد العلاقة بين العراق ورومانيا.

من جهته، أعرب سفير رومانيا رادو أوكتافيان، عن تطلع حكومته لتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وفي سياق اخر، تسلّم وزير الخارجية فؤاد حسين، سفير بنغلاديش الجديد لدى بغداد أمدي فضلول، ثم جرى استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ودكا، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.