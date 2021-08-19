النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۹مشاهدات
‍ پ

ولادة صغير باندا مهدد بالانقراض بعد تلقيح اصطناعي

أعلنت حديقة حيوانات سنغافورة ولادة صغير باندا من طريق التلقيح الاصطناعي، في سابقة من نوعها لهذا النوع الحيواني المهدد في الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
رمز الخبر: ۵۵۸۲۱
تأريخ النشر: 18 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت هيئة "وايلدلايف ريزرفز سنغابور" التي تدير حدائق الحيوانات في الجزيرة، أن جيا جيا، وهي أنثى باندا عملاقة في حديقة الحيوانات تبلغ 12 عاماً، أنجبت صغيراً بعد تلقيحها بالسائل المنوي المجمد من الذكر كاي كاي البالغ 13 عاماً.

وبعد محاولات فاشلة عدة في السنوات السابقة، كان القائمون على رعاية الحيوانات في الحديقة بالتعاون مع خبراء صينيين، يأملون في تزاوج الباندا بشكل طبيعي، لكنهم قرروا في نهاية المطاف اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.

وقال نائب المدير العام لهيئة "وايلدلايف ريزرفز سنغابور" تشينغ وين-هاور في بيان "الحمل الأول لجيا جيا وولادة صغير باندا علامة بارزة بالنسبة لنا في رعاية هذه الأنواع المهددة بالانقراض في سنغافورة".

وأضاف، "هذا الأمر يأتي ثمرة الرعاية الجيدة للحيوانات وعلم المساعدة على التكاثر والمثابرة المطلقة من جانب موظفينا إلى جانب النصائح القيّمة من خبراء الباندا الصينيين".

وأعيرت الباندا من الصين لمدة 10 سنوات ووصلت إلى سنغافورة في عام 2012.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكاظمي يعد بدراسة مقترحات قدمت من أهالي الموصل
اليمن ..تقديم حوافز دعم للمعلمين في وزارة التربية
في أول اتصال بينهما.. بوتين ورئيسي يبديان استعدادهما للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان
70 يوماً تفصل الأسيرة نسرين أبو كميل عن احتضان عائلتها
الخارجية الإماراتية: الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني لاعتبارات إنسانية
الكاظمي يوجه بتكثيف الجهود لحماية الزائرين ومواكب العزاء
عكار تشيع شهداء انفجار التليل وسط مطالبات بمعاقبة المرتكبية
الرئيس صالح يدعو لحوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة
ورشة عمل لوزارة الزراعة والري عن دور الاعلام في الثورة الزراعية بصنعاء
الكاظمي: بقايا جامع النوري توضح مدى النزعة التدميرية للإرهابيين
احياء حاشد لتاسع أيام محرم في اسطنبول
حزب الله يؤكد على ضرورة التصدي لكل ما يحاك للبلاد
الجيش الفرنسي يواصل تنظيم رحلات إجلاء من كابول
استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح متفاوتة بقصف لقوى التحالف السعودي في الحديدة
البحرين تتحول إلى ثكنة عسكرية للتضييق على إحياء المواطنين لعاشوراء
وزيرا خارجية عمان وانقرة يبحثان ازمات سوريا وفلسطين والعراق وافغانستان وملفات اخرى
السيد نصر الله: ما يجري في لبنان جزء من حرب اقتصادية.. والمقاومة قوية ومتينة
طالبان تحدد ملامح حكم الإمارة الإسلامية في مؤتمرها الصحفي الأول منذ السيطرة على السلطة
أمريكا والمغرب يبحثان الانتخابات الليبية وضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا
ملالا لقادة الغرب: افتحوا الحدود أمام اللاجئين الأفغان
سوريا: اعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف ريف القنيطرة الشمالي
شبكة CNN ترد على بايدن: قرار الانسحاب كان هزيمة وليس خروجا بشرف
يزيد بن معاوية قاتل الحسين عليه السلام في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
صحفيون يطالبون بتعزيز حملات مواجهة التطبيع مع الاحتلال
تراجع التأييد لبايدن لأدنى مستوى هذا العام بعد صعود طالبان
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي
القوات التركية تعتدي بعشرات القذائف على بلدة أبو راسين ومحيطها بريف الحسكة
لبنان..تشييع ضحايا انفجار عكار وسط غضب شعبي
ليبيا..البرلمان يوافق على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
التعاطي مع دول الجوار من برامج وزير الخارجية المقترح