النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۸مشاهدات
‍ پ

هنية يهنئ طالبان بزوال الاحتلال ويشيد بأدائها

وتمنى هنية -خلال اتصاله مع الملا برادر- لأفغانستان الوحدة والمنعة والازدهار، وأشاد بأداء الحركة سياسيا وإعلاميا.
رمز الخبر: ۵۵۸۰۸
تأريخ النشر: 18 August 2021

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية حركة طالبان بزوال الاحتلال الأميركي عن أفغانستان.

ویذکر أنه جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر، حسب الموقع الرسمي لحماس، غداة سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية كابل الأحد.

وقال هنية إن زوال الاحتلال (الأميركي) عن التراب الأفغاني مقدمة لزوال كل قوى الظلم، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين.

وتمنى هنية -خلال اتصاله مع الملا برادر- لأفغانستان الوحدة والمنعة والازدهار، وأشاد بأداء الحركة سياسيا وإعلاميا.

في المقابل، أعرب برادر -حسب البيان- عن شكره وتقديره لاتصال هنية، متمنيا لفلسطين وشعبها المظلوم النصر والتمكين، ثمرة لجهادهم ومقاومتهم، كما دعا الدول والشعوب إلى نصرة الشعب الفلسطيني.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي هنأت الشعب الأفغاني بما وصفته بتحرير الأراضي الأفغانية من الاحتلال الأميركي، وأعربت -في بيان- عن أملها بالأمن والسلام لأفغانستان وشعبها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكاظمي يعد بدراسة مقترحات قدمت من أهالي الموصل
اليمن ..تقديم حوافز دعم للمعلمين في وزارة التربية
في أول اتصال بينهما.. بوتين ورئيسي يبديان استعدادهما للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان
70 يوماً تفصل الأسيرة نسرين أبو كميل عن احتضان عائلتها
الخارجية الإماراتية: الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني لاعتبارات إنسانية
الكاظمي يوجه بتكثيف الجهود لحماية الزائرين ومواكب العزاء
عكار تشيع شهداء انفجار التليل وسط مطالبات بمعاقبة المرتكبية
الرئيس صالح يدعو لحوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة
ورشة عمل لوزارة الزراعة والري عن دور الاعلام في الثورة الزراعية بصنعاء
الكاظمي: بقايا جامع النوري توضح مدى النزعة التدميرية للإرهابيين
احياء حاشد لتاسع أيام محرم في اسطنبول
حزب الله يؤكد على ضرورة التصدي لكل ما يحاك للبلاد
الجيش الفرنسي يواصل تنظيم رحلات إجلاء من كابول
استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح متفاوتة بقصف لقوى التحالف السعودي في الحديدة
البحرين تتحول إلى ثكنة عسكرية للتضييق على إحياء المواطنين لعاشوراء
وزيرا خارجية عمان وانقرة يبحثان ازمات سوريا وفلسطين والعراق وافغانستان وملفات اخرى
السيد نصر الله: ما يجري في لبنان جزء من حرب اقتصادية.. والمقاومة قوية ومتينة
طالبان تحدد ملامح حكم الإمارة الإسلامية في مؤتمرها الصحفي الأول منذ السيطرة على السلطة
أمريكا والمغرب يبحثان الانتخابات الليبية وضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا
ملالا لقادة الغرب: افتحوا الحدود أمام اللاجئين الأفغان
سوريا: اعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف ريف القنيطرة الشمالي
شبكة CNN ترد على بايدن: قرار الانسحاب كان هزيمة وليس خروجا بشرف
يزيد بن معاوية قاتل الحسين عليه السلام في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
صحفيون يطالبون بتعزيز حملات مواجهة التطبيع مع الاحتلال
تراجع التأييد لبايدن لأدنى مستوى هذا العام بعد صعود طالبان
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي
القوات التركية تعتدي بعشرات القذائف على بلدة أبو راسين ومحيطها بريف الحسكة
لبنان..تشييع ضحايا انفجار عكار وسط غضب شعبي
ليبيا..البرلمان يوافق على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
التعاطي مع دول الجوار من برامج وزير الخارجية المقترح