خبير باكستاني: طالبان ستبني علاقات قوية مع جيرانها

في الوقت نفسه حذر الخبير الباكستاني من أن الوضع الفعلي في افغانستان سيتسبب بموجات جديدة من النزوح باتجاه دول الجوار وهذا ما ستكون له بالتأكيد انعكاساته الأمنية.

أكد الصحفي الباكستاني المتخصص بشؤون افغانستان "ارشد يوسف زي" ان حركة طالبان الافغانية شهدت تطورات خلال السنوات الاخيرة وانها ستسعى لاقامة علاقات طيبة مع ايران وباكستان المجاورتين لافغانستان.

وفي حديث خاص مع مراسل ارنا في اسلام اباد اليوم الثلاثاء قال يوسف زي ان الوضع في افغانستان مازال يتغير ، وعلينا الانتظار لمعرفة كيفية تعامل الحكومة القادمة مع المجتمع الدولي.

واشار الخبير الباكستاني ان طالبان لاتثق في الظرف الحالي الا بايران وباكستان وروسيا والصين ، معربا عن اعتقاده في ان الحركة ستحتفظ بعلاقات اقوى مع ايران وباكستان لأن هذين البلدين هما المسار الاساسي لارتباط افغانستان وتعاطيها مع المنطقة والعالم.

واعتبر يوسف زي ان طالبان تريد من المجتمع الدولي التعامل معها بالتكافؤ ولا تريد ان تكون تابعة لاحد، مضيفا ان الحركة وطبقا لاتفاق الدوحة اطلقت عدة وعود خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وعدم حرمانها من التعليم.

في الوقت نفسه حذر الخبير الباكستاني من أن الوضع الفعلي في افغانستان سيتسبب بموجات جديدة من النزوح باتجاه دول الجوار وهذا ما ستكون له بالتأكيد انعكاساته الأمنية.