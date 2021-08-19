استضافة المسابقات الدولية لجيوش العالم مؤشر على اقتدار ايران

واشار الى ان هذه المسابقات التي ستشارك فيها جيوش عدة دول من العالم ستجري في محيط عسكري محدد مع مراعاة كافة البروتكولات الصحية من قبل جميع الفرق المشاركة.

قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي ان استضافة ايران الشهر القادم لمسابقات جيوش العالم في الغوص العميق ومسابقات كأس البحر مؤشر على قوة واقتدار ايران.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء لميدان المسابقات في المنطقتين الثالثة والرابعة للقوات البحرية للجيش الايراني حيث اطلع على اخر الاجراءات المتخذة لتوفير الاجواء المطلوبة لهذه المسابقات طبقا للمعايير الدولية.

واشار الى ان هذه المسابقات التي ستشارك فيها جيوش عدة دول من العالم ستجري في محيط عسكري محدد مع مراعاة كافة البروتكولات الصحية من قبل جميع الفرق المشاركة.

واعتبر الادميرال خانزادي ان هذه المسابقات تمثل فرصة لايران لاستعراض القدرات العسكرية الفردية والجماعية والحصول على مستوى أعلى في المهارات التخصصية ، معربا عن الأمل في ان تحقق القوة البحرية الايرانية نجاحات في هذه المسابقات كالذي حققته في السنوات الماضية ، اضافة الى نجاحها في اجراء هذه المسابقات في احسن الظروف.