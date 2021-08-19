غرفة التجارة الأفغانية تدعو إلى استمرار الأنشطة التجارية العادية

كما دعت الغرفة قيادة طالبان في كابول والمحافظات الأخرى إلى العمل معا لحماية أرواح وممتلكات ومنشآت التجار والمستثمرين.

دعت غرفة التجارة والاستثمار الافغانية الى استئناف انشطة رجال الاعمال وكافة مكاتبها في وسط ومحافظات البلاد، قائلة ان رجال الاعمال يمكنهم مواصلة نشاطهم كما في السابق.

وكتبت الغرفة في بيان لها يوم الثلاثاء أنه يتعين على رجال الأعمال والمستثمرين مراجعة مكاتب الغرفة التجارية والاستفادة من الخدمات.

كما دعت الغرفة قيادة طالبان في كابول والمحافظات الأخرى إلى العمل معا لحماية أرواح وممتلكات ومنشآت التجار والمستثمرين.

بالتزامن مع وصول طالبان إلى عواصم المحافظات؛ على وجه الخصوص، كانت المدن الرئيسية في أفغانستان تخشى الصراعات المحتملة وكذلك المخاوف من نهب ممتلكات المستثمرين، ونتيجة لذلك، تم إغلاق الأنشطة التجارية.

في غضون ذلك ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود وغيرها من الضروريات بشكل حاد في العاصمة الأفغانية كابول، وتواجه مدينة كابول نقصا حادا في بطاقات شحن الهواتف المحمولة.