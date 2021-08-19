سفينتان من جمهورية أذربيجان تتوجهان إلى ميناء أنزلي

وتقام بطولة كأس البحر العسكرية الدولية كل عام في المياه الساحلية لجمهورية أذربيجان بمشاركة أربع دول مطلة على بحر قزوين (إيران وروسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان).

أبحرت القطع البحرية الأذربيجانية المكونة من سفينتين على متنهما 66 شخصا إلى ميناء أنزلي شمال البلاد للمشاركة في بطولة كأس البحر العسكرية الخاصة بالبلدان المطلة على بحر قزوين.

وأفاد تقرير لوزارة الدفاع بجمهورية أذربيجان يوم الثلاثاء أن البارجتين من طراز "G-122" و "G-124" للبلاد ستشاركان في بطولة كأس بحر قزوين الدولية العسكرية والتي ستقام في 22 اغسطس في ميناء انزلي.

في غضون ذلك التقى وزير دفاع جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف قبل أيام مع الوفد الأذربيجاني المشارك في بطولة كأس البحر الدولية، وتم في هذا الاجتماع بحث مستوى جاهزية الوفد وتجهيز القطع البحرية للمشاركة في المنافسات.

وتقام بطولة كأس البحر العسكرية الدولية كل عام في المياه الساحلية لجمهورية أذربيجان بمشاركة أربع دول مطلة على بحر قزوين (إيران وروسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان).

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه البطولة العسكرية الدولية لأول مرة هذا العام.