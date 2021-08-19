التعاطي مع دول الجوار من برامج وزير الخارجية المقترح

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله ابراهيم رئيسي قد قدم تشكيلته الوزارية المقترحة لمجلس الشورى الاسلامي يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي

قال نائب رئيس اللجنة البرلمانية للصناعات والمناجم: ان خطط السيد امير عبد اللهيان تتمثل في التعاطي مع دول الجوار وتحديد مصير الاتفاق النووي واختيار السفراء وفقا لقدرات الدول.

واضاف جواد حسيني كيا في معرض شرحه اجتماع اليوم للجنة البرلمانية للصناعات والمناجم بحضور "حسين أمير عبد اللهيان" أن وزير الخارجية المقترح قدم خطة شاملة في هذا الاجتماع، وقال ان أمير عبد اللهيان، اكد ضرورة أن تستند الدبلوماسية المستقبلية إلى القضايا الاقتصادية، و اختيار السفراء وفقا لقدرات كل دولة.

ومن المقرر ان يعقد مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اجتماعه للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الوزارية القادمة في البلاد يوم السبت المقبل.

وسيتضمن جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي يوم السبت القادم دراسة وبحث المنهج والمبادئ العامة لبرنامج الحكومة الثالثة عشرة والبت في اهلية الوزراء المرشحين.

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله ابراهيم رئيسي قد قدم تشكيلته الوزارية المقترحة لمجلس الشورى الاسلامي يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي.