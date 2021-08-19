الملك عبدالله يبحث مع وزير الخارجية التركي العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية

استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في العاصمة عمان.

موقع تابناك الإخباري_وقال أوغلو عبر حسابه على تويتر: "أجرينا لقاءً مثمرًا مع الملك الأردني عبد الله الثاني حول العلاقات الثنائية ومسائل إقليمية". وأكد دعم تركيا للخطوات التي يتخذها الملك عبد الله في طريق تطوير الأردن.

ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين البلدين وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.

وقدم الملك عبد الله الثاني التعازي بضحايا الحرائق والفيضانات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أشاد الملك عبد الله بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية، وشدد في السياق ذاته على "أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأكد الملك مواصلة الأردن "تأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

كما تطرق اللقاء إلى "الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها".

بدوره، أكد أوغلو أهمية الدور الأردني الفاعل في قضايا المنطقة، وخصوصا مساعي التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

ولفت، بحسب البيان الأردني، إلى "أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة".

وكان وزير الخارجية التركي وصل الأردن، مساء امس الإثنين، في زيارة رسمية تستمر ليومين، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وشهدت العلاقات التركية الأردنية تطورا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، وتناغما واضحا في مستوى التنسيق والتوافق إزاء مختلف القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



