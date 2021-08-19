قائد الثورة يعين قائدا جديدا للقوة البحرية للجيش

كما اعرب قائد الثورة الاسلامية عن شكره للجهود الفاعلة التي بذلها القائد السابق للقوة البحرية الادميرال حسين خانزادي.

أصدر قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة أمرا بتعيين الادميرال الثاني "شهرام ايراني" قائدا للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية.

وضمن أمر تعيينه منح اية الله السيد علي الخامنئي رتبة ادميرال لشهرام ايراني مشيدا بالتزامه وحسن سيرته وخبراته.

ودعا سماحته الادميرال ايراني الى الاهتمام الجاد باستثمار كافة الطاقات في القوات المسلحة لتطوير القوة البحرية في ظل الروح الجهادية والثورية.

كما اعرب قائد الثورة الاسلامية عن شكره للجهود الفاعلة التي بذلها القائد السابق للقوة البحرية الادميرال حسين خانزادي.