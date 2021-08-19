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إيران وروسيا تبحثان استئناف محادثات فيينا

ناقشنا آفاق استئناف محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، وكذلك القضايا المدرجة على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رمز الخبر: ۵۵۷۹۸
تأريخ النشر: 18 August 2021

اعلن ميخائيل أوليانوف، المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، لقاءه مع السفير الإيراني والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، وإجراء محادثات معه حول استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وكتب أوليانوف في تغريدة جديدة يوم الثلاثاء: التقيت اليوم كاظم غريب ابادي، سفير إيران والممثل الدائم لها في فيينا.

وأضاف: ناقشنا آفاق استئناف محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، وكذلك القضايا المدرجة على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كان قد صرح في 2 اغسطس إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ستستأنف بعد تنصيب الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي.

وفي مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية، قال أوليانوف إن الموعد الدقيق للمحادثات بشأن الاتفاق النووي لم يتضح بعد، وستستأنف هذه المحادثات بعد تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وفي إشارة إلى توقف محادثات فيينا منذ 20 حزيران/ يونيو الماضي، قال أوليانوف: في البداية ، كان من المتوقع أن يستمر وقف المحادثات عشرة أيام ، لكن هذا التوقع لم يتحقق.

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